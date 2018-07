Questa sera a partire dalle 20.00 nell'Allianz Riviera di Nizza andrà in scena l'amichevole estiva di lusso e valida per l'International Champions Cup che vedrà affrontarsi il nuovodi Mauriziodi Luciano. Un'occasione importante per vedere lo stato dell'arte delle due squadre a cui, però mancano ancora alcuni tasselli fondamentali da trovare sul mercato.dei due club per sedersi attorno a un tavolo per parlare del futuro diLui, il centrocampista uruguaiano, non sarà presente alla gara in quanto ancora in permesso-ferie dopo il Mondiale giocato in Russia. Eppure nel Chelsea Vche lo ha allenato ai tempi dell'Empoli e per questo lo rivorrebbe con sè anche nell'avventura sulla panchina dei Blues.Autore del gol che ha mandato in Champions i nerazzurri nell'ultimo match contro la Lazio,L'uruguaiano, arrivato soltanto un anno fa dalla Fiorentina, è stato pagato 25 milioni di euro ed è uno dei giocatori che più grava in questo senso a bilancio., ma si potrebbe chiudere a 30 realizzando anche una piccola plusvalenza a bilancio. L'incontro di oggi porrà le basi per aprire o meno una trattativa e dare il via libera, di conseguenza, a un colpo in mediana anche per l'Inter che ha ini sogni più importanti.