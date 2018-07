Debutto nell'International Champions Cup per l'Inter. Dopo i 4 match contro Lugano, Sion, Zenit e Sheffield, la squadra di Luciano Spalletti va alla ricerca della seconda vittoria in questo precampionato. Di fronte, a Nizza, alle ore 20, ci sarà il Chelsea di Maurizio Sarri, che ha vinto al debutto in panchina contro il Perth Glory grazie alla rete di Pedro.



Luciano Spalletti andrà avanti con il 4-2-3-1 con Mauro Icardi unico terminale offensivo. Out Radja Nainggolan per infortunio, saranno invece a disposizione Matteo Politano, Yann Karamoh e Dalbert. In difesa avanti, invece, con la coppia centrale de Vrij-Skriniar. Nel Chelsea di Sarri, invece, spazio a tanti ex Serie A: Zappacosta, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Jorginho e Morata. In attesa, chissà, di accoglierne altri: Higuain, sponda Juve, e Vecino, sponda Inter.



FORMAZIONI UFFICIALI

Chelsea: Bulka; Zappacosta, David Luiz, Ampadu, Marcos Alonso; Fabregas, Jorginho, Barkley; Pedro, Morata, Hudson-Odoi.



Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Emmers; Candreva, Politano, Asamoah; Icardi.



CRONACA



2' Chance per il Chelsea: buon lavoro di Morata sulla sinistra, palla messa in mezzo per Barkley che, col sinistro, prova il diagonale all'interno del'area di rigore. Handanovic respinge col piede.