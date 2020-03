Reece James, difensore del Chelsea, non ha dubbi: il prossimo giocatore dei Blues a fare bene dalla prossima stagione sarà Faustino ​Anjorin, centrocampista nigeriano della squadra giovanile. Anjorin ha 18 anni ma ha già debuttato in Premier League in questa stagione: nel 2019/20 vanta 23 presenze col Chelsea u23, 11 gol e 6 assist.