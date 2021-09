2021 da sogno per Jorginho tra Chelsea e Nazionale. Il centrocampista ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche dell'ipotesi Pallone d'Oro: "​Già essere considerato un candidato credibile per il Pallone d'Oro mi rende orgoglioso. Se dovesse accadere sarebbe fantastico, ma siamo sul campo delle ipotesi. Se sarà, penserò a tutto quello che di buono ti può dare un premio prestigioso come questo. Ora voglio stare con la testa sul pezzo: giocare e cercare di vincere, con il Chelsea e con l'Italia".