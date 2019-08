Jorginho, centrocampista del Chelsea, ex Napoli, parla a Sky Sport di Maurizio Sarri: "L'addio di Maurizio Sarri? È stato il mio allenatore e abbiamo lavorato insieme per anni, ma era venuto il tempo di separarci. Non ero triste quando ho saputo che sarebbe approdato in un altro club. Non posso che augurargli le migliori fortune. Io non posso che essere riconoscente a Maurizio Sarri per avermi dato l'opportunità di crescere e imparare tanto da lui. Ora c'è però un nuovo allenatore e devo mettermi a sua disposizione".