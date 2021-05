Alla vigilia della finale di Champions contro il Manchester City, Jorginho ha dichiarato: "Voglia incredibile, più ci avviciniamo e più si sente. Ci dà motivazione e forza. Se mi guardo indietro? Sì, molto spesso mi capita, specie quando arrivano queste belle sorprese. Ripenso a tutto quello che ho passato e ho vissuto. A 17 anni volevo mollare il calcio, i miei genitori non me l'hanno lasciato fare: gli dico grazie, sono molto orgoglioso di loro".



SULLA STAGIONE - "Non è stata semplice, ma se siamo qui lo abbiamo meritato. Abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo sempre creduto".



SUL CITY - "Conoscerli già può essere meglio, siamo abituati a giocarci contro. Questo vale da ambo le parti, ma parliamo del City, una delle squadre più forti al mondo se non la più forte. Sarà difficile, cercheremo di dare tutto".



SULLA PARTITA - "Sarà difficile, con tanta corsa (ride, ndr). Ma sarà bella da guardare, con due squadre che provano a giocare a calcio".