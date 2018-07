Prime parole per Jorginho da nuovo giocatore del Chelsea. Il regista italo brasiliano, ufficializzato questa mattina il suo passaggio dal Napoli al club inglese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei Blues: "Sono molto felice di essere qui al Chelsea. Non è facile entrare a far parte di una squadra così grande. Sono eccitato per la possibilità di giocare in un campionato così competitivo e in una squadra che gioca sempre per vincere".