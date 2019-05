Il centrocampista del Chelsea Jorginho parla a Sky Sport dopo la vittoria dell'Europa League contro l'Arsenal: "E' troppo bello vincere un trofeo così importante dopo una stagione dura, lunga e difficile: lo abbiamo meritato, al di là di tutte le critiche abbiamo fatto una grande stagione. Alla fine conta il risultato: siamo arrivati terzi in campionato, abbiamo vinto l'Europa League e siamo arrivati in finale di Coppa di Lega. Le critiche fanno parte del gioco e ci saranno sempre: siamo molto felici. Qui a Baku c'erano Rafael, che è come un fratello per me, mia mamma, il mio procuratore. Purtroppo mia moglie con i due bambini non sono potuti venire ma da casa avranno fatto il tifo. Tutto questo è grazie al supporto delle nostre famiglie che ci supportano anche nei momenti di difficoltà. Questa vittoria è anche per loro".