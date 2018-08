Prime parole da neo giocatore del Chelsea per Kepa Arrizabalaga, da oggi il portiere più pagato della storia (dall'Athletic al Chelsea per 80 milioni di euro) rilasciate al sito ufficiale del club: "E' una decisione molto importante per me, per la mia carriera e per la mia vita. Sono tante le cose che mi hanno spinto ad accettare il Chelsea: tutti i titoli vinti, gli altri calciatori, Londra, la Premier League. Sono molto felice che il Chelsea abbia creduto in me".