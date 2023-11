Il Chelsea ha perso 4-1 sul campo del Newcastle in Premier League, dove è scivolato nella parte destra della classifica in undicesima posizione con 16 punti raccolti in 13 giornate a -13 dal Manchester City campione in carica e capolista.



L'allenatore argentino Mauricio Pochettino ha dichiarato nel dopo-partita: "Siamo una squadra giovane e unita, non posso dare la colpa solo ai calciatori. Ma questa è stata la nostra peggiore prestazione della stagione e la cosa mi fa molto arrabbiare. Ora andremo in albergo e domani ci alleneremo presto senza riposo, dobbiamo capire il livello che ci serve per competere".