Il Mundo Deportivo fa il punto della situazione sul futuro di Willian, attaccante del Chelsea protagonista al Mondiale di Russia con la maglia del Brasile. Secondo il quotidiano, l'agente del giocatore in queste ore è a Londra per cercare di convincere i Blues ad abbassare le pretese per il cartellino del giocatore. In seguito all'interessamento del Barcellona, infatti, il Chelsea ha fatto sapere di valutare il brasiliano 80 milioni di euro. Troppi, al momento, per le intenzioni del club blaugrana.