Potter fa fuori Koulibaly! Questa la novità di formazione scelta dall'ex allenare del Brighton: il senegalese paga la sua forma precaria e non sarà in campo contro il Crystal Palace. I rumors su una sua partenza dall'Inghilterra si intensificheranno con la Serie A, il campionato in cui è esploso col Napoli, pronto a riaccoglierlo: l'Inter è alla finestra.