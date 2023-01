Non si ferma la forte crisi di risultati che ha investito il Chelsea nell’ultimo periodo – due sole vittorie nelle scorse dieci partite -. La dirigenza dei Blues, secondo quanto riportato da Caught Offside, ha in mente un nuovo colpo per rinforzare il reparto offensivo: si tratta di Marcus Thuram. Per l’attaccante francese è pronta un’offerta di circa 10 milioni di euro da presentare al Borussia Monchengladbach.