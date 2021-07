Callum Hudson-Odoi ha intenzione di giocarsi le sue carte al Chelsea. Per il Sun infatti il 20enne, nonostante con Tuchel non abbia avuto molto spazio, non vuole lasciare Londra. Questa decisione chiude definitivamente l'ipotesi di uno scambio con Kingsley Coman, visto che l'inglese piace molto al Bayern Monaco e il francese non vuole accettare il rinnovo.