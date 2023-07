L'Inter è ancora alla ricerca del braccetto destro che sostituisca lo svincolato Danilo D'Ambrosio. Oggi non è una priorità ma presto o tardi questo rinforzo andrà consegnato a Simone Inzaghi. In tal senso, dall'Inghilterra arrivano voci su un vecchio pallino nerazzurro, Trevoh Chalobah. Il centrale inglese, secondo The Athletic, sarebbe ancora considerato dalla dirigenza del Chelsea un asset da vendere.