Al centro delle polemiche per la sua vicinanza a Vladimir Putin, Roman Abramovich non potrà più far parte della proprietà del Chelsea. E' squalificato. L'ha deciso la Premier League, comunicandolo attraverso una nota ufficiale: "A seguito delle sanzioni del governo del Regno Unito, il consiglio della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dalla carica di direttore del Chelsea Football Club. La decisione del Consiglio non ha alcun impatto sulla capacità del club di allenarsi e giocare le sue partite, come previsto dai termini di una licenza governativa che scade il 31 maggio 2022".



COSA SUCCEDE ADESSO - Non una buona notizia per il Chelsea, che ora secondo Sky News avrà una settimana di tempo per trovare un altro proprietario. Le trattativa per la cessione del club si erano complicate dopo la scelta del governo di sanzionare Abramovich, ma sia il magnate russo che il governo inglese hanno dato l'ok a un processo gestito dalla banca d'affari Raine, la quale ha già ricevuto offerte ufficiali per prendere il Chelsea.