Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di campionato contro il Manchester United, il tecnico del Chelsea Frank Lampard parla della cessione di David Luiz all'Arsenal: "Abbiamo parlato la scorsa settimana, conversazioni oneste perché conosco bene David. È una zona di campo in cui abbiamo competizione, non ho due titolari ed è quello che devono capire i ragazzi, tutti devono competere. Auguriamo il meglio a David".