Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato della sfida contro il Liverpool che andrà in scena tra pochi minuti: ''Sicuramente i giocatori che hanno vinto l'Europa League meritavano di giocare questa partita e poi sono giocatori molto importanti. Io non voglio bocciare nessuno né criticare nessuno. Abbiamo giocato domenica poi e dovevamo cambiare anche a livello fisico e prepararci a questa partita in poco tempo''.