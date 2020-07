Frank Lampard, manager del Chelsea, parla di Olivier Giroud dopo il successo sul Norwich: "Giroud non mi ha mai causato problemi, ha sempre dato tutto e si è comportato da professionista anche quando Abraham giocava titolare ogni partita e lui aveva poco spazio. A gennaio, gli avevo detto che volevo che lui restasse e Oliver è stato fantastico nel gestire la situazione come è fantastico il suo modo di allenarsi. Per noi è molto importante la sua presenza in campo".