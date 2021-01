Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Luton Town di FA Cup sono ore caldissime per il futuro di Franck Lampard sulla panchina del Chelsea. Secondo diversi media inglesi si sta facendo sempre più largo in seno alla dirigenza Blues l'idea di esonerare l'allenatore inglese con la decisione che potrebbe essere ufficializzata già nella giornata di oggi.



Ai giocatori, riporta il Telegraph è stato chiesto di non recarsi ai campi di allenamento questa mattina e di rimandare la sessione al pomeriggio. Il motivo è legato proprio alla scelta finale sul futuro dell'allenatore.



È già partito, tra l'altro il toto sostituto con Thomas Tuchel, esonerato dal PSG prima di Natale, Ralph Hasenhuttl, attualmente allanatore del Southampton, Julian Naglesmann del Lipsia e l'ex Juve Massimiliano Allegri, ufficialmente libero da contratto in cima alla lista.