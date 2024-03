Chelsea-Leicester: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

. I Blues, che nell'ultimo turno hanno eliminato il Leeds, sfidano la squadra di Enzo Maresca, prima in Championship e con il sogno di Wembley dopo aver battuto il Bournemouth negli ottavi. Il Chelsea vuole vincere la Coppa d'Inghilterra per conquistare un posto in Europa, considerando l'undicesima piazza in Premier League, a -14 dal Tottenham, quinto e attualmente qualificato alla prossima Europa League.Partita: Chelsea-Leicester• Data: domenica 17 marzo 2024• Orario: 13.45• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZNIl quarto di finale di FA Cup tra Chelsea e Leicester verrà trasmesso in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.- Telecronista: Federico ZanonIl Chelsea recupera Chilwell dal problema al ginocchio, ma Pochettino deve fare a meno di Casadei (che ha giocato la prima parte di stagione con il Leicester), Enzo Fernandez (squalificato) e degli infortunati Wesley Fofana, Reece James, Lesley Ugochukwu, Levi Colwill, Romeo Lavia e Christopher Nkunku. Chalobah giocherà difensore centrale, in attacco spazio a Jackson. Nel Leicester non ci saranno Ricardo Pereira e Dennis Praet, davanti c'è Vardy, in gol nel weekend scorso contro l'Hull City e a segno contro il Chelsea nel quarto di finale di FA Cup del 2017-18.Sanchez; Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Mudryk, Palmer, Sterling; JacksonHermansen; Choudhury, Faes, Vestergaard, Justin; Dewsbury-Hall, Ndidi, Winks; Fatawu, Vardy, Mavididi