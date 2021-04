Tramite una lunga lettera sul proprio sito ufficiale, ilha parlato ai propri tifosi dopo i giorni convulsi sulla Superlega: "Il proprietario e il consiglio di amministrazione del Chelsea Football Club desiderano parlare ai tifosi del Chelsea in merito agli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni. Da quando ci siamo ritirati dalla Superlega abbiamo impiegato del tempo per parlare direttamente ai vari gruppi di tifosi e ascoltare le loro opinioni e preoccupazioni. La nostra ambizione per il Chelsea è sempre stata quella di renderlo il miglior club del mondo, sia sul campo che nel modo in cui lavoriamo.La decisione congiunta di aderire alla Superlega è stata guidata da questa stessa ambizione. Quando è diventato chiaro che si sarebbe potuto formare un nuovo campionato, non volevamo che il Chelsea FC perdesse l'opportunità di giocare in un campionato così potenzialmente importante, né volevamo rischiare che il club rimanesse indietro rispetto ai nostri più vicini rivali inglesi ed europei in termini competitivi.Come Club, siamo impegnati in un dialogo aperto e regolare con i nostri fan e altri stakeholder, ma purtroppo in questa occasione questo non è accaduto a causa dei limiti di tempo e di riservatezza.Viste le preoccupazioni sollevate in seguito all'annuncio, il Club ha fatto un passo indietro per ascoltare e parlare ai tifosi. Dopo queste conversazioni e tenendo conto delle opinioni estremamente forti contro la proposta, abbiamo rivalutato la nostra decisione iniziale e abbiamo deciso di non voler far parte di questo campionato.Riconosciamo anche il sentimento che era stato espresso sul fatto che la Superlega si basasse abbastanza sul merito sportivo. Questo è un aspetto per cui nutrivamo forti preoccupazioni sin dall'inizio ed eravamo fiduciosi che sarebbe stato affrontato durante un ulteriore processo di consultazione con varie parti interessate, insieme ad altri temi della proposta su cui avevamo riserve. Crediamo fermamente che si debba tutelare una struttura che consenta a tutti i club, giocatori e tifosi di sognare e raggiungere il successo.Riconosciamo che avremmo dovuto affrontare questi problemi prima di entrare a far parte del gruppo. Il proprietario e il consiglio capiscono che coinvolgere il club in tale proposta è stata una decisione che non avremmo dovuto prendere. È una decisione di cui ci rammarichiamo profondamente.Un altro fattore importante nella decisione di ritirarsi è stato il potenziale danno alla reputazione del Club. Negli ultimi 17 anni è stato profuso così tanto impegno nel lavoro fuori dal campo e c'era il rischio che tutti gli sforzi del Club diretti dal proprietario sulla lotta al razzismo, all'antisemitismo, all'omofobia e ad altri comportamenti discriminatori andassero persi. Non potevamo permetterci di mettere a repentaglio i significativi progressi che abbiamo fatto in queste aree, né il lavoro vitale e continuo della Chelsea Foundation in altre aree delle nostre comunità.Il Chelsea Football Club è prima di tutto un club radicato nella tradizione e nella comunità. Siamo anche un club ambizioso e abbiamo sempre cercato di essere i migliori. Per fare ciò, dobbiamo sforzarci costantemente di migliorare e talvolta correre dei rischi.Accogliamo sempre con favore un dibattito su come noi come club sviluppiamo e affrontiamo queste nuove sfide. Deve esserci spazio per disaccordi, dibattiti ed errori, e dobbiamo concederci reciprocamente il beneficio del dubbio e capire che abbiamo a cuore tutti gli interessi del Club. Gli errori sono inevitabili, ma è la capacità di affrontarli e andare avanti insieme che ci rende forti come club e comunità.Il Club cerca sempre di essere aperto e trasparente con i suoi sostenitori, e noi restiamo impegnati in questo in futuro e adotteremo azioni per ricostruire la fiducia dei tifosi di cui abbiamo goduto fino ad ora. In quanto tale, il Club rinnova il suo impegno ad ascoltare e coinvolgere molto meglio i suoi sostenitori in futuro. Il Consiglio condurrà le consultazioni con i gruppi di tifosi e altre parti interessate su nuovi meccanismi o strutture che sviluppano e salvaguardano la rappresentanza dei tifosi nel lavoro del Club.Il Club chiede, tuttavia, che questo dialogo sia condotto in modo rispettoso. L'abuso di cui alcuni rappresentanti di club sono stati bersaglio negli ultimi giorni non è accettabile. L'antisemitismo, il sessismo, il razzismo e le minacce di violenza non hanno posto nella nostra comunità né in questa discussione. Ci auguriamo che ci aiuterai ad assicurarci che un tono rispettoso rimanga, anche quando non siamo d'accordo.Il Chelsea ha una storia molto ricca e sappiamo di essere molto fortunati a svolgere un ruolo in questo. Il club era qui prima di noi e sarà qui molto tempo dopo di noi. Il nostro lavoro è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, nonché costruire per il futuro.Il proprietario e il consiglio vi ringraziano per il vostro continuo supporto al club".