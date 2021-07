Secondo quanto riportato dal Sun, Robert Lewandowski sarebbe finito nel mirino del Chelsea. Il Borussia Dortmund infatti, non volendo perdere Haaland nella stessa sessione di mercato in cui ha ceduto Sancho, non scende sotto la richiesta di 150 milioni di sterline per il norvegese. I blues quindi avrebbero iniziato a guardarsi intorno, con l'attaccante del Bayern Monaco che è diventato l'alternativa al norvegese. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e a 33 anni potrebbe essere l'ultimo treno per la Premier League prima del ritiro. La trattativa potrebbe chiudersi intorno ai 50 milioni di sterline, mentre i tedeschi vorrebbero che il giocatore rinnovasse per evitare di doverlo cedere questa estate o di perderlo a zero la prossima.