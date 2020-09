C’è grande attesa per il primo big match della Premier League 2020-21. Da una parte i campioni in carica del Liverpool, dall’altra il Chelsea che in questa finestra di mercato ha rivoluzionato la rosa spendendo oltre 200 milioni di sterline. Quella di domenica prossima alle 17.30 sarà una sfida ricca di gol. Almeno secondo i betting analyst che quotano l’Over 2,5 ad appena 1,50, contro l’Under a 2,40. Chi segnerà tra i nuovi acquisti dei Blues? Ottime possibilità ce l’ha Timo Werner: un suo gol è infatti offerto a 2,75. Attenzione anche al giovane Kai Havertz prelevato dal Leverkusen. Il suo gol per riscattare la delusione nella prima giornata, riporta Agipronews, è dato a 4,25. Tra le fila del Reds invece c’è ovviamente Mohamed Salah fissato in lavagna a 2,20. Ma chi conquisterà la vetta della classifica con la seconda vittoria consecutiva? I trader di Stanleybet.it puntano tutto sul Liverpool, favorito a 2,15. Difficile il pareggio tra Lampard e Klopp, offerto a 3,60. Poche chance per la vittoria dei padroni di casa, quotati a 3,15.