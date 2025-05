Chelsea-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Chelsea - Liverpool in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tra le due partite di Conference League contro il Djurgarden, i Blues di Enzo Maresca affrontano i Reds di Arne Slot, freschi campioni d'Inghilterra. In una partita che mette in palio punti pesanti per i padroni di casa: i londinesi cercano la terza vittoria consecutiva in campionato per tenere vive le ambizioni di qualificarsi alla prossima Champions League.Tutte le informazioni su Chelsea-Liverpool:

: Chelsea-Liverpool: domenica 4 maggio 2025: 17.30: Sky Sport Calcio (canale numero 202): Sky Go, NOW: Jorgensen; Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella; Lavia, Enzo Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson.. Maresca.: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Quansah, Tsimikas; Jones, Gravenberch, Elliott; Salah, Jota, Chiesa.. Slot.- La sfida tra Chelsea e Liverpool sarà trasmessa in diretta da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202).

- Chelsea-Liverpool sarà disponibile anche in diretta streaming, via app per dispositivi mobili o collegandosi ai siti ufficiali delle piattaforme. Per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go; l'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha acquistato il 'Pass Sport'.