Chelsea-Liverpool, la finale di Carabao Cup LIVE: le formazioni ufficiali

Redazione CM

Ultimo atto della Coppa di Lega inglese, ex EFL Cup, che vale l'accesso alla Conference League e il prestigio del primo trofeo da assegnare nel 2024 del calcio d'Oltremanica. A contendersela Chelsea e Liverpool, che si sono disimpegnate in semifinale in gara doppia contro Middlesbrough e Fulham e daranno vita ad una finale ad alta tensione come quella di due anni fa, che ha visto una serie infinita di rigori e la vittoria per la nona volta dei Reds di Klopp, giunto all'ultimo anno sulla panchina di Anfield Road. Occasione ghiotta, dall'altra parte, per Mauricio Pochettino, che può puntare al titolo in un'annata che in classifica, come del resto le due precedenti, sembra regalare pochissime gioie.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CHELSEA - Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling.



LIVERPOOL - Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Gravenberch; Elliott, Gakpo, Diaz.



LA CRONACA LIVE



Sono state annunciate le formazioni ufficiali.