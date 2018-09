Dopo il turno infrasettimanale di Coppa di Lega e dopo le sfide del pomeriggio, in attesa del Monday Night, va in scenail big match dellaallo stadio Stamford Bridge di Londra si affrontano infatti ildi Maurizioe ildi Jurgen, rispettivamente seconda (a pari del Man City) e prima del campionato, con sedici e diciotto punti (tutte vittorie, con solo due gol subiti) dopo sei turni. Curiosamente, Blues e Reds si sono appena affrontate proprio in Coppa di Lega: mercoledì sera ad Anfield sono stati i Blues a spuntarla, grazie a una magia di Eden Hazard all'85'. Di nuovo contro dunque due filosofie di calcio ben precise, che stanno infiammando il campionato inglese e che lotteranno fino alla fine per il titolo: per questo il match di oggi assume un'importanza capitale, nel prosieguo della stagione.- Il Chelsea ha segnato il primo gol in quattro delle sei gare di Premier, ma ha anche dimostrato di poter gestire un gol di svantaggio contro avversari di livello, quando ha rimontato il gol in apertura del Liverpool ad Anfield per vincere 2-1 nel turno infrasettimanale. Quella vittoria in coppa è stata la settima in nove tentativi (in tutte le competizioni) per il tecnico Maurizio Sarri, ma qui affronta un vero test contro un Liverpool che rimane l'unico team di Premier con un record del 100% di vittorie. Inoltre il Chelsea ha vinto solo due delle ultime otto partite casalinghe in campionato contro il Liverpool (2 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte). Con la vittoria sul Southampton nella sua ultima partita, il Liverpool ha stabilito un nuovo record del club di sette vittorie consecutive all'inizio di una stagione. Questa sequenza si è conclusa nel turno infrasettimanale, ma se dovesse vincere a Londra, sarà la prima squadra dopo il Chelsea stagione 2005/06 a vincere le sette partite di apertura. Ora sono otto le vittorie in trasferta sulle ultime 13 per il Liverpool (8 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), ma ha subito almeno un gol in sei delle ultime sette trasferte. Eden Hazard è il capocannoniere della Premier con cinque reti, mentre Sadio Mané, nel frattempo, ha già segnato quattro gol in sei partite.Kepa, Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Hazard, GiroudAlisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Mane, Salah, Firmino.