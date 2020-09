Insi fa subito sul serio. Il rinnovatissimodi Frank Lampard sfida a Stamford Bridge ilnel primo big match stagionale del campionato inglese, valido pera partire dalleI Blues, che hanno probabilmente effettuato il miglior mercato in Europa finora, affrontano i Reds campioni d'Inghilterra in carica: i londinesi hanno vinto 3-1 in trasferta a Brighton nella prima giornata del massimo campionato inglese, mentre gli ospiti anno battuto 4-3 il neopromosso Leeds United di Marcelo Bielsa, con la tripletta del capocannoniere Mohamed Salah. Subito in campo i nuovi pezzi da 90 del Chelsea, Kai Havertz e Timo Werner, occhio anche all'obiettivo di mercato dell Inter, N'golo Kanté. Non c'è invece Thiago Silva. Fuori nel Liverpool Thiago Alcantara, in panchina.Nei 96 precedenti complessivi nel massimo campionato inglese, il Liverpool è in vantaggio con 46 vittorie, a fronte di 28 successi del Chelsea e di 22 pareggi. Situazione maggiormente in equilibrio analizzando soltanto la Premier League (22 vittorie per il Liverpool, 20 per il Chelsea e 14 pareggi), mentre nella vecchia First Division i Reds dominavano il confronto (con un bilancio di 24 successi, 8 sconfitte e 8 pareggi).Kepa: James, Christensen, Zouma, Alonso; Jorginho, Kantè, Kovacic; Mount, Havertz; Werner.: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Mane, Salah, Firmino.​