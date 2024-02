Chelsea-Liverpool: probabili formazioni e dove vedere la finale di Carabao Cup

Primo trofeo del 2024 da assegnare in Inghilterra: domenica 25 febbraio alle 16:00 si affrontano nella finale di coppa di Lega, la Carabao Cup, il Chelsea di Mauricio Pochettino e il Liverpool di Jurgen Klopp, in quella che ormai è una delle tante classiche del calcio inglese, Blues contro Reds. A guardare la classifica di Premier League, che vede gli uomini di Anfield Road al comando e quelli di Stamford Bridge al decimo posto, pare esserci una chiara favorita, ma in gara secca tutto può cambiare.



IL PERCORSO - Il Chelsea ha messo al tappeto, nell'ordine, Wimbledon, Brighton, Blackburn, Newcastle e Middlesbrough; il Liverpool ha avuto la meglio su Leicester, Bournemouth, West Ham e Fulham. I Reds, che sono campioni in carica, hanno anche più Carabao Cup (ex EFL Cup) di tutti in bacheca, ben 9, contro le 5 dei Blues. L'occasione è quella di fare cifra tonda.



DOVE VEDERLA - La diretta del match è appannaggio di Dazn, che la proporrà in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Valon Behrami.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CHELSEA: Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Fernandez. Caicedo. Gallagher; Sterling. Palmer; Jackson.



LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, MacAllister, Gravenberch; Salah. Nunez, Diaz.