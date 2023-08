Il Chelsea non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver ufficializzato l’acquisto record di Moises Caicedo dal Brighton (affare da ben 133 milioni di euro che hanno reso l’ecuadoriano il giocatore più pagato nella storia della Premier League) il club di Todd Boehly – presidente dei Blues dal maggio 2022 – ha messo nel mirino anche Romeo Lavia per rinforzare la mediana della rosa di Mauricio Pochettino. E l'affare sembra avviarsi verso la fumata bianca.



ALTRO SGARBO AL LIVERPOOL – Il centrocampista del Southampton ha già scelto di sposare il progetto Chelsea, non accettando la corte del Liverpool. I Blues, consci della decisione del giocatore, stanno limando i dettagli con i Saints sulla base di un accordo a titolo definitivo per una cifra superiore ai 58 milioni di euro, come riportato da The Athletic. Resta da trovare l’accordo tra le parti ma, date le buone relazioni tra la società, non sarà un problema. Un nuovo colpo che permetterebbe ai londinesi, soltanto nell’era di Boehly, di sfondare il tetto del miliardo speso nelle ultime tre finestre di mercato.



SCOPRI NELLA GALLERY TUTTI I COLPI DELL’ERA BOEHLY AL CHELSEA