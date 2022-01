Il recente botta a risposta a distanza tra Lukaku e Tuchel e l'esclusione di Romelu dai convocati del Chelsea per la gara con il Liverpool hanno fatto discutere anche nelo spogliatoio dei Blues, dove alcuni giocatori hanno commentato la situazione. A rivelare il retroscena è il The Athletic, secondo il quale Azpipicueta, Jorginho, Kanté e Rudiger - i quattro capitani della squadra - si sono confrontati con l'allenatore al quale hanno fatto sapere che il gruppo è d'accordo nel condannare le parole dell'attaccante belga.



Il giornale inglese riporta anche alcune dichiarazioni rilasciate da fonti interne alla squadra: "Nessuno riesce a credere a quello che ha fatto, sono state dichiarazioni fuori luogo”. Una posizione netta anche da parte dei giocatori quindi. Oggi, intanto, è atteso un incontro tra Lukaku e Tuchel per chiarire quanto avvenuto nei giorni scorsi.