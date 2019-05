Il centrocampista Ruben Loftus-Cheek parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di europa League con l'Eintracht e giura amore al Chelsea: "Sentirsi un giocatore importante per i Blues è una bella sensazione ed è nuova per me, visto che sono stato spesso in panchina con questo club. In estate, quando sono tornato dalla Coppa del Mondo, ho parlato con mister Sarri e mi ha trasmesso grande fiducia. Non saremo rilassati domani contro l'Eintracht: dobbiamo qualificarci per la Champions, è vero, ma abbiamo anche la possibilità di alzare un trofeo in questa stagione. Futuro? Io sto bene qui, non c'è alcun motivo che mi possa far pensare di lasciare questo club. Restare con un ritocco dell'ingaggio? Sarebbe davvero bello (ride, ndr)".