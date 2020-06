Esistono quadri più famosi dell'Urlo di Munch? Pochissimi. L'opera, dipinta all'inizio del secolo scorso, è un capolavoro autobiografico in cui il pittore norvegese riproduce la sua ansia tramite una scena iconica, impreziosita da un geniale utilizzo dei colori. Ebbene, secondo rumors provenienti dall'Inghilterra, ad aggiudicarsi una delle quattro versioni esistenti sarebbe stato, plurimiliardario proprietario del Chelsea. L'imprenditore russo ha subito smentito la notizia, avvolgendo lo scoop in un'aria di mistero, ma le indiscrezioni si fanno molteplici. Qualora fossero confermate, sarebbero il timbro sulCifre astronomiche, che hanno fruttato quattro campionati inglesi, cinque FA Cup, tre coppe di Lega, due Community Shield, una Champions League e due Europa League.. Per un anno il patron russo è rimasto in letargo, limitandosi a intascare i 100 milioni provenienti dalla cessione di Eden Hazard al Real Madrid (giugno 2019). Era il definitivo smantellamento del Chelsea sarriano: dopo l'addio del tecnico italiano, direzione Torino, salutò anche la stella della squadra capace di affondare l'Arsenal nella finale europea.Era l'alba di una nuova rivoluzione.. Guidati non da Mourinho, Ancelotti, Hiddink o Conte, ma da. Non uno qualunque dalle parti di Stamford Bridge, anche se i dubbi, per la prima esperienza alla guida di una big, erano molti.In attesa di scendere in campo e concludere la stagione, però, a Londra si pensa già al futuro. E si pensa in grande, perché nessuno ha intenzione di accontentarsi del solo, prenotato lo scorso gennaio per la prossima annata. Abramovich, infatti, sembra non aver patito la crisi da coronavirus: con un blitz letale si è guadagnato la pole sued è pronto a pagare al Lipsia i 50 milioni della clausola. Sul taccuino anche, difensore del Leicester, e: per l'ex Roma sarebbero già pronti 35 milioni di euro da mettere sul tavolo del Flamengo.. Alla faccia della crisi...