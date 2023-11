Il futuro del 2002 Ian Maatsen al Chelsea, nonostante il rinnovo firmato ad ottobre, è ancora incerto. Il prolungamento fino al 2025 non lo mette al sicuro dall'interessamento di club esteri, con il Barcellona accostato all'esterno sinistro olandese. Secondo 90Min, se non si troverà un accordo per prolungare ulteriormente il suo accordo con i Blues, Maatsen prenderà in considerazione l'addio.