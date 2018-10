Niente sanzioni a José Mourinho per le scintille con la panchina del Chelsea: la FA ha deciso di limitarsi a un richiamo per il tecnico del Manchester United, cui si chiede un comportamento più consono. Rischia invece Marco Ianni, il collaboratore di Sarri che ha provocato la reazione del portoghese con la sua esultanza: per lui in arrivo una multa, un richiamo formale o addirittura una squalifica.