Marcos Alonso, esterno sinistro del Chelsea, accoglie così Romelu Lukaku, fresco 9 dei Blues, arrivato dall'Inter per più di 100 milioni di euro: "Non vedo l'ora di giocare con lui. Sarà di grande aiuto per noi. È un grande giocatore, è bello averlo di nuovo al Chelsea e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con lui".