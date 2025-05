AFP via Getty Images

Chelsea, Maresca: "Obiettivi centrati, ecco cosa ho detto all'intervallo per cambiare le cose"

Federico Targetti

59 minuti fa



Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Betis in finale di Conference League:



"Abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo, un po' me lo aspettavo perché abbiamo avuto 48 ore in meno degli avversari, ci giocavamo la Champions con una squadra giovane, la nostra, che sta crescendo".



RIMONTA E GIOIA - "Nell'intervallo ho semplicemente detto che i nostri avversari ci stavano mettendo qualcosa di più. Siamo contenti, l'obiettivo era tornare in Champions e ce l'abbiamo fatta, poi abbiamo vinto questo trofeo che ci rende orgogliosi. Possiamo organizzare bene per l'anno prossimo. Sono contento.