Chelsea



Kepa 6,5: reattivo nel respingere l’unico tiro in porta del Milan con De Ketelaere.



Fofana 7: una molla, prende tutto. Anche il pallone vagante che vale il vantaggio Blues. Esce per infortunio. (dal 37’ pt Chalobah 6,5: esuberante ma anche efficace)



Thiago Silva 7: una lezione difensiva del maestro brasiliano. Nonostante l’età fa ancora la differenza.



Koulibaly 6,5: segnali incoraggianti per il forte senegalese dopo un avvio di stagione balbettante con il Chelsea.



James 8: letteralmente devastante: un gol, un assist e tante accelerazioni. Migliore in campo.



Loftus-Cheek 6,5: muscoli al servizio della squadra, fa buon filtro davanti alla difesa.



Kovacic 7: tocca una miriade di palloni e ne sbaglia zero. (dal 18’st Jorginho 6,5: utile in fase di possesso palla nel finale)



Chilwell 7: spinge tanto contro un Dest che non sa come opporre resistenza.



Mount 6,5: meno incisivo rispetto ad altre occasioni ma sempre dentro la partita. (dal 29’ st Havertz sv)



Sterling 7: un assist e tante giocate di qualità. (dal 29’st Broja s.v)



Aubameyang 6,5: quasi dormiente nel primo tempo prima di farsi trovare pronto per il tap-in della vittoria. I grandi attaccanti sono anche questo. (dal 18’ st Gallagher 6: gamba frizzantina e buoni piedi per un talento Made in Chelsea)



Potter 7: il miglior Chelsea della stagione dominante sotto tutti i punti di vista.



Milan

5.5: il suo lo fa anche con due interventi nel primo tempo su Mount e Thiago. Poche colpe sui gol subiti.4: debole, per usare un eufemismo, in difesa e fumoso quando deve spingere. Il colpo di tacco sbagliato con il quale fa partire l’azione del 3-0 dei blues non é accettabile a certi livelli.: prova a metterci una pezza ma è spesso solo contro tutti. Indifeso.: sente molto la partita e si ga prendere dalla foga che gli costa un cartellino giallo evitabile. Perde totalmente la marcatura sul di Aubameyang ed è una cosa che capita troppo spesso in questo avvio di stagione.si arrende subito allo strapotere di James, serata da incubo per il senegalese.prova a metterci ordine e polmoni, ci riesce solo a intermittenza. (Dal 27’ st5,5: tocca anche lui pochi palloni nel finale)5: partecipa anche lui alla disfatta con una prova non all’altezza.5: tra i più attivi in avvio ma cestina una macroscopia palla gol che poteva valere il pareggio calciando alla stelle a pochi passi dalla linea di porta. (dal 18’ st6: entra quando la partita ha ormai poco da chiedere ed è sicuramente agevolato): ancora una volta timido e anche impacciato in alcune circostanze: sbaglia un gol semplice a fine primo tempo. Il Milan lo coccola e aspetta ma lui deve dare di più. (18’ st: pochi palloni giocabili nel finale)6: l’unica luce nel grigiore generale. L’accelerazione, devastante, con la quale salta tre avversari prima di servire De Ketelaere meritava qualcosa in più. Non prende bene il cambio. (Dal 27’ st6: si muove bene tra le linee): isolato in attacco, non trova mai una giocata degna di nota. (Origi 5,5: guadagna qualche calcio di punizione e poco più): al netto delle tante assenze non prepara una gara molto importante per il girone di Champions League