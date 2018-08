Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, ha parlato ai microfoni della televisione ufficiale del club delle differenze nel sistema di gioco tra Antonio Conte e il suo successore sulla panchina dei Blues Maurizio Sarri.



Queste le sue dichiarazioni: "La differenza principale sta nel modo in cui giochiamo: la scorsa stagione facevamo un calcio molto diretto e dovevo proteggere molti palloni alti, che non è la mia caratteristica migliore. Ora posso attaccare gli spazi e giocare ad un solo tocco, buttandomi dentro e aprendo spazi per le ali. Sarri lavora molto con la palla, e per questo ci sono più possibilità per noi attaccanti".