L’incontro a Milano ha definitivamente dato il via all’assalto. La Juventus torna su Alvaro Morata, e l’incrocio tra il giocatore e il ds Fabio Paratici ha rotto gli indugi anche tra i bookmaker, dove il futuro dell’attaccante si fa più chiaro. C’è ancora da superare la resistenza del Chelsea e trovare un accordo economico conveniente, ma per i quotisti inglesi la strada è quella giusta: dopo una stagione non all’altezza della aspettative, l’addio di Morata ai Blues si gioca a 1,83 e in prima fila per il giocatore c’è proprio la Juventus, favorita a 2,20. Anche il Milan si è fatto avanti per lo spagnolo, ma per i rossoneri - complici i problemi di fair play finanziario - la strada è più in salita, con l’offerta fissata a 8,00. Decisamente improbabile il ritorno al Real Madrid, dato a 34,00, più indietro anche sull’opzione “tradimento” con l’Atletico Madrid (a 23,00).