Mason Mount è finito nei guai con il Chelsea: nonostante la quarantena imposta dal club, in seguito alla positività al coronavirus per Callum Hudson-Odoi, il centrocampista inglese ha deciso di uscire per recarsi in un parco con l’amico Declan Rice, centrocampista del West Ham. Gli Hammers non sono al momento in isolamento forzato, mentre il classe ’99 costringerà probabilmente i Blues a prendere pesanti provvedimenti.