Dopo l'ufficialità, Mykhailo Mudryk ha parlato al sito ufficiale del Chelsea: "Sono felicissimo di aver firmato per il Chelsea. E' un club enorme, in un campionato fantastico e con un progetto molto attraente per me a questo punto della carriera. Sono eccitato dall'idea di incontrare i nuovi compagni e non vedo l'ora di lavorare e imparare da Potter ed il suo staff".