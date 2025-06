Chelsea, Mudryk verso la stangata? Mister 100 milioni rischia 4 anni di stop per doping

Rischia di subire un durissimo stop la carriera di uno dei calciatori più promettenti espressi dal calcio ucraino negli ultimi anni. Mykhailo Mudryk, attaccante classe 2001 di proprietà del Chelsea sospeso a titolo precauzionale dalla WADA per essere risultato positivo al Meldonium in un controllo anti-doping lo scorso dicembre 2024, è stato giudicato colpevole dalla commissione disciplinare della Football Association.La sanzione alla quale Mudryk rischia di andare incontro può essere pesantissima, in quanto – se ritenuta intenzionale l'assunzione di una sostanza proibita – potrebbe incorrere in una squalifica fino a quattro anni. Una vera e propria mazzata per un giocatore ritenuto tra i più talentuosi della recente generazione dell'Ucraina, capace di prendersi la scena anche in Champions League con la maglia dello Shakhtar Donetsk e di essere acquistato dal Chelsea per ben 100 milioni di euro nel gennaio 2023. Il ragazzo, che ha firmato un contratto coi Blues fino a giugno 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione, ha disputato la sua partita ufficiale il 24 novembre scorso, in occasione della sfida di Uefa Conference League contro l'Heidenheim, che è coincisa anche con la data dell'ultimo goal segnato.Da quando milita nel club londinese, Mudryk ha disputato complessivamente 73 partite, trovando la rete in 10 occasioni e aggiungendo 11 assist. L'attaccante ucraino ha giocato per la sua nazionale 28 gare, mettendo a segno 3 goal e prendendo parte anche al doppio spareggio contro l'Italia per partecipare all'ultima edizione degli Europei.