Cambia il futuro di Jorginho. Se con Sarri alla Juventus il suo destino sembrava scritto, con l'avvento di Pirlo diventa incerto: come scrive la Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici non ha intenzione di proseguire i contatti avviati nel recente passato. Per il momento non ci sono club interessati all'ex Napoli.