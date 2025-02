Getty Images

Chelsea, niente Italia per Chukwuemeka: in chiusura col Borussia Dortmund

44 minuti fa



A inizio mercato è stato proposto al Milan, poi ci ha pensato seriamente la Juventus in caso di addio di Fagioli, ma alla fine per il centrocampista del Chelsea, Carney Chukwuemeka, il futuro non sarà in Serie A.



Il centrocampista classe 2003, nato in Austria, ma inglese di passaporto con origini nigeriane, è infatti vicinissimo a firmare con il Borussia Dortmund che nelle ultime ore ha piazzato un affondo decisivo.



Secondo quanto riportato da Sky Germania i due club hanno trovato un accordo per un prestito fino a fine stagione con il centrocampista che dovrebbe volare a Dortmund entro la mattinata di domani per svolgere le visite mediche e firmare i contratti.