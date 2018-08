I botti, tanto attesi, a due giorni dalla fine del mercato inglese. Con il Chelsea il prima linea. Dopo aver messo le mani su Mateo Kovacic , la squadra allenata da Maurizio Sarri, numero uno classe 1994 da tempo nel giro della nazionale spagnola. Il club basco, contattato nei giorni scorsi, non ha voluto sedersi intorno a un tavolo per trattare la cessione di Kepa,Accostato lo scorso gennaio al Real Madrid, il talento di Ondarroa domani sarà a Londra, giovedì dovrebbe allenarsi con i compagni e sabato potrebbe essere già in campo contro l'Huddersfield, nella prima di Premier League dell'anno.Kepa, che ha vinto la concorrenza di Reina del Milan, Sergio Rico del Siviglia e Butland dello Stoke City,che nelle scorse settimane ha lasciato la Roma per il Liverpool.affare che potrebbe essere ufficializzato tra domani e giovedì.