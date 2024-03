Chelsea: nome nuovo per la panchina

La stagione del Chelsea non sta andando come sperato ad inizio anno: undicesimi in classifica con 36 punti, ma con una partita in meno, i Blues rischiano di non partecipare a nessuna competizione europea. Con Pochettino la situazione non è migliorata rispetto le ultime stagioni. Anche lui non è riuscito a togliersi quella fastidiosa etichetta di "non vincente" in Inghilterra, dopo aver perso un'altra finale (Carabao Cup contro il Liverpool). Per questo sono iniziati a susseguirsi diversi nomi per la panchina del Chelsea nella prossima stagione. Il nome nuovo è quello di Arne Slot, lo riporta Todofichajes.



L'attuale tecnico del Feyenoord ha un contratto fino al 2026. Il lavoro svolto in Olanda ha attirato l'interesse di club europei tra cui i londinesi, che difficilmente dovrebbero riconfermare Pochettino sulla panchina. I moduli più utilizzati dal tecnico in stagione sono stati il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che risultano congeniali ai giocatori a disposizione del club inglese.