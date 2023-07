Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2023

Il Chelsea batte un colpo in attacco. E no, non è il ritorno in rosa di Romelu Lukaku. Il club inglese ha ufficializzato attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito web l'acquisto di Angelo Gabriel, esterno d'attacco mancino di piede ma che gioca a destra classe 2004.Arriva a titolo definitivo dal Santos per una cifra di 15 milioni di euro, viaggerà con la squadra in tournée, ma potrebbe essere subito girato in prestito.