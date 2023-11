Il Chelsea cerca un attaccante a gennaio e il primo nome sulla lista è quello di Victor Osimhen, ma non mancano alternative al bomber del Napoli. Il Mirror fa il punto sulle altre soluzioni: c'è Ivan Toney (Brentford), di ritorno dalla squalifica rimediata dalla FA; c'è Santiago Gimenez, in grande spolvero con il Feyenoord e accostato anche al Milan; Victor Boniface del Bayer Leverkusen è un altro profilo seguito come Benjamin Sesko del Lipsia (altro nome in orbita rossonera) ed Evan Ferguson, che però ha recentemente rinnovato con il Brighton.