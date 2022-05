Una volta che la nuova proprietà sarà insediata completamente, il Chelsea riprenderà le trattative di mercato in vista della prossima stagione. Stando a Marca, uno dei primi obiettivi di mercato da concretizzare sarà Jules Koundé, centrale classe 1998 di proprietà del Siviglia. Dopo gli svariati tentativi della scorsa estate, i Blues torneranno alla carica per il centrale francese. Il numero 23, in stagione, ha giocato 31 partite, segnando 2 gol e servendo un assist. Oltre a un contratto in scadenza nel 2024, sul cartellino del nazionale francese c'è una clausola rescissoria di 90 milioni.